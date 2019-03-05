扁能否直播當網紅 法部推拖再研議

2019年03月05日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

保外就醫的前總統陳水扁，出獄後一再參與政治活動，藍委昨輪番質詢法務部政次蔡碧仲，扁是否可當網紅搞直播？蔡碧仲未明確答案，僅說這是假設性問題，無法回答，諸多可能性他會研擬。

對藍委要求檢視扁是否符保外就醫條件，法務部同意研究，一周內書面回覆。

國民黨籍立委吳志揚昨在立院司法與法制委員會指出，陳水扁「四不原則」是不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治，但現在已顯然踩紅線上。扁上周五至台中參加公祭，有事先報備嗎？蔡碧仲回答，因是假期他在嘉義，不知這方面訊息。

吳志揚說，不能讓扁無法無天，法務部總是說「這是台中監獄決定」，但台中監獄非獨立機關。

吳志揚再問，「陳水扁可開直播、當網紅嗎？」如果只有聲音，沒影像，是否違反四不？蔡碧仲說這是假設性問題，諸多可能性他會研擬。吳志揚回道，應先研究，才不會讓人覺得扁一直踩紅線，司法威信蕩然無存。

國民黨籍立委沈智慧說，保外就醫有一定條件，全國各監獄受刑人是否可比照扁保外就醫？蔡說，每人情況不同，要個案解釋。

沈智慧追問，過去是否類似陳水扁案例，保外就醫還可到處跑，參加政治活動、參加非自己親屬的告別式？蔡宣稱，沒見過有兩件事情是一樣的，很多人都不同。

沈智慧痛批，法務部做不良示範，曾有人在監獄受刑，父母過世或彌留，想請假出去卻不被許可。扁當初保外就醫，雖有台大醫師背書，指出他尿失禁，手一直抖，人好像有點傻，但如今腦袋清楚，精神飽滿，身心耗弱等醫師背書的保外就醫條件還符合嗎？有沒複檢？法部能否要求對扁複檢？如身體已好就該回監獄。

沈智慧說，如果覺得扁可憐，蔡英文依總統職權可予特赦，但若不特赦，就應依法行政，不符保外就醫條件，就該重新檢視。

(中國時報)