蘇揆誇政績 吳子嘉轟土包子

2019年03月05日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長蘇貞昌昨上任屆滿50天，蘇揆在臉書及line群組同步說明，50天至少有14項政績、措施及作法上路，包括批准太空計畫，推出同婚專法等等，蘇揆希望大家支持行政院，再拚一整年。但是美麗島電子報董事長吳子嘉卻說，蘇貞昌的作法「真是個土包子」，並向蔡英文總統喊話，要蔡「趕快把他換掉！」

吳子嘉昨接受「POP搶先爆」專訪，批評蘇貞昌的作法不當，還要日前罵韓國瑜是土包子的總統府發言人黃重諺，應該去看看蘇貞昌，「這才真是個土包子」。

蔡英文在民進黨民調直直落之際，找來蘇貞昌擔任行政院長，原本是請他來幫忙，希望能提高民眾的支持度，但吳子嘉認為，蘇揆「真是差透了」，「沒有概念」，直言蘇自誇政績的作法是「亂來」，「根本是在幫倒忙」。

他說，在民進黨內，蔡英文有幾個討厭的對象，第一個就是前總統陳水扁，蘇貞昌也是其中之一，喊話要蔡英文趕快把蘇揆換掉，再找一個人來當行政院長。

主持人黃光芹也詢問吳子嘉，民進黨在民調不佳情況下，要如何做才能保住政權？吳子嘉說「現在來不及了啦！」蔡英文用個蘇貞昌「那麼爛」 ，交通部長林佳龍也是連一個罷工案都搞不好，這麼爛的政府還能怎麼辦，所以他們現在只剩下一招，就是跟大陸領導人習近平對幹。

(中國時報)