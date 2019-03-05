黃士修再提2核能公投 盼綁2020大選

2019年03月05日 04:11 中國時報 張理國 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

核能流言終結者創辦人黃士修等人昨將「重啟核四」及「核能減煤」兩項公投提案書送交中選會。黃士修表示，兩項公投都希望與2020總統大選合併舉行。中選會代主委陳朝建則說，中選會民調有7成贊成公投綁大選應有彈性，由於《公投法》尚在修法中，暫不回應是否合併舉行問題。

黃士修與中華民國醫學物理學會理事廖彥朋昨召開記者會，宣布提出「核能減煤」與「重啟核四」兩項公投案，並於下午將兩項公投案交予中選會。

以核養綠過關 未能改變政策

黃士修去年發起「以核養綠」公投過關，但因為公投主文中只要求政府刪除《電業法》2025年非核的規定，因此公投通過後，民進黨政府並不願意重啟核四，也不願核一核二核三延役，實質上仍將導致2025年就實現非核家園。

廖彥朋和黃士修分別擔任「核能減煤」與「重啟核四」兩項公投案的提案領銜人，號召民眾響應成為提案人，累計「核能減煤」公投得到4254張提案書，「重啟核四」公投則有3948張。依法，這一階段提案人數須達最近一次總統、副總統選舉選舉人總數萬分之一以上，即1879人。經中選會審查通過後，再進行第二階段的連署，門檻為28萬1745人，超過才能正式成案，交赴全民表決。

政院研擬修改《公投法》，《公投法》修法中將公投合併大選從「應」改為「得」，亦即公投與大選可脫鉤，公投準備期可從1個月延長到3個月等。

黃士修說，「重啟核四」及「核能減煤」兩項公投盼能與2020總統大選合併舉行；去年選務混亂與《公投法》沒有關係，現不論是中選會或民進黨提出版本，都是本末倒置，剝奪人民參與民主的權利。

呼籲中選會 不要處處刁難

黃士修呼籲中選會不應刁難與執政黨立場不符的公投案；已被提名的中選會主委李進勇請審慎依法處理，不要像去年一樣處處刁難。

陳朝建則說，中選會內部民意調查顯示有7成民意支持保留彈性，現階段法律規定是應與合國性選舉合併舉行，至於未來是不是要修法，尊重立法院。

中選會經盤點，「重啟核四」公投連署書共有3961份，「核能減煤」連署書則有4463份，都超過1879份連署門檻，如無意外兩項公投案3月下旬就可望進行審查。

(中國時報)