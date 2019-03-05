中選會再搞砸 必讓民進黨選情難看

2019年03月05日 04:11 中國時報 季節

中選會主辦去年九合一大選綁公投，從公投提案收件開始，中選會在每一階段，對偏離執政黨政策的提案，以行政程序設下重重關卡，甚至被行政法院裁定違法，公信力蕩然無存盡失；2020年又逢大選年，若中選會再以執政黨立場，刻意阻撓公投成案，或是藉由修法，故意讓公投與大選脫鉤，民眾不會默默忍受，必然會讓民進黨2020年選情「好看」！

黃士修等人去年發起以核養綠公投，從送交連署書開始，中選會百般刁難，期限尚未截止，卻拒收第二波連署書，搞到黃士修為此絕食抗議，並向行政法院提出假處分，最終法官裁定中選會應該收件，接著，中選會又因擅改公報，亦被告上行政法院，一樣被裁定違法，須緊急重行公告，凡此種種都大挫中選會獨立機關的形象。

再加上九合一大選當天，中選會事前未詳盡規畫，導致邊排隊、邊投票的離譜現象，民怨沸騰，即使前主委陳英鈐請辭，都不足以此彌補中選會搞砸選務的過失。

行政院現已提名前雲林縣長李進勇擔任新主委，李進勇雖已退黨，並表示將以中立立場承辦選務，但觀諸李進勇過去對黨的忠誠表現，以及民進黨對選戰策略善於謀略的天性，李進勇是不是能做到如他所宣稱的客觀中立？全國民眾都在看，很快的，答案就會顯示。民進黨做為執政黨，在動用行政資源方面，無論是修法、解釋法條，或是假託開會共識決，否決不稱意的提案，可謂占盡一切好處。但是我們仍然要提出忠告，去年九合一的糟糕選務已讓中選會與民進黨顏面盡失，如果在2020年大選再玩花招，民眾必然不會寬貸。

(中國時報)