台中電廠增設燃氣機組 環評補正再審

2019年03月05日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

台中火力發電廠長期被視為空汙罪魁禍首，開發單位台電計畫興建2部總裝置容量約260萬瓩的燃氣複循環機組，但原10部機組中的4部燃煤機組轉為備用，而非停役。環保署昨召開第2次專案小組初審會議，環團批評台電沒有停用燃煤機組是在打假球，環評最後決議補正再審。

環保署昨審查台中發電廠新建燃氣機組計畫，根據台電報告指出，要在現有台中電廠內第9、10號機旁空地，興建2座總裝置容量達260萬瓩的燃氣機組，面積約13.4公頃（僅燃氣機組用地），並規畫5座16至18萬公秉的地上行儲槽，天然氣輸氣管線埋地下約3公里，將煙囪高度提高至150公尺，希望擴散效果較良好。

環評開放環團及民眾發言，台中梧棲區草湳里長林槐庭說，有居民認為，計畫中的2部電廠可大幅改善空氣汙染，未料台電提出新設機組取代老舊的1至4號機組，是轉為備用非停役，萬一以後又燃煤，台中人很可悲，就要吸髒空氣。

主婦聯盟台中分會執委許心欣指出，台電規劃讓舊有燃煤機組轉為備用，在夏天時中部空氣品質區的細懸浮微粒（PM2.5）濃度很高，為何還要讓老舊機組在第2、第3季運轉？

由於眾人意見多，環委對台電提出最新說明書仍持諸多疑慮，因此最後決議要在6月底前補正再審，台電要再評估既有燃煤機組運轉管理限制（含除役、備轉數量）及空品不良的運轉管理機制，必須針對既有燃煤機組與新建燃氣機組，於空氣品質不良季節（10月至隔年3月）的運轉管控機制；並依實際生煤許可減量規劃，呈現2018至2026年（目標年）逐年、月全廠空氣汙染排放（含粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物）的空氣品質改善效益與模擬結果等說明。

(中國時報)