搶救大潭藻礁 環團籲停止觀塘施工

2019年03月05日 04:11 中國時報 張理國 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

環保團體高聲呼籲觀塘環評停止執行，「搶救大潭藻礁行動聯盟」召集人潘忠政昨表示，內政部海岸管理審議會已在2月27日通過觀塘接收站海岸利用許可，3月14日將進行區域計畫委員會審查，一旦審查通過，中油就可取得施工許可，大潭藻礁非常危急，已向台北高等行政法院聲請停止執行。

中油則表示，一直以來高度尊重環團訴求，將主動尋求在法律途徑之外，和環團進一步溝通的方式，得到雙方平衡。

蔡政府興建中油天然氣第三接收站進度一直進行中，環團昨至行政院舉行記者會。中研院研究員陳昭倫說，環團將大潭藻礁的生態性送到海洋保育組織藍色任務(MIssion Blue)評估，該組織審查後，在2月20日接受大潭藻礁成為全球劃設希望保護區的希望熱點，這不僅是台灣第一次，也是在日、韓、大陸及台灣海域，唯一被藍色任務接受的希望熱點。

環團也說，農委會委託的研究團隊建議將「觀新藻礁生態系野生動物保護區」擴大為「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」，並將核心區延伸到大潭；且文資法要求發現具地景價值者應停止開發行為。

環團表示，面對開發破壞步步逼近，居民在義務律師團的協助下，去年已就觀塘環評處分向行政院提起訴願，並向北高行聲請停止執行，未來也將就海岸利用許可提出行政爭訟。

(中國時報)