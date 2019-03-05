生煤堆室外 中市府重罰中火30萬

2019年03月05日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市府對台中火力發電廠開鍘！中火戶外生煤堆置遲未改於封閉式建築物內，台中市環保局依違反《空氣汙染防制法》規定，4日開出30萬元罰單，並持續要求改善，絕不寬貸。

台中市環保局長吳志超說，中火生煤仍堆置室外，雖採用防風牆及灑水抑制揚塵，但不符合《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》規定，將存放在戶外的生煤改堆置於封閉式建築物內。

「該自治條例已給予3年改善期限，中火遲至2018年7月才開始施工！」吳志超表示，中火工期嚴重落後，即依《公私場所違反空氣汙染防制法》，按汙染程度計算裁罰30萬元。

環保局聯合都市發展局，執行台中港區大型汙染源稽查作業，強調《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》自2016年1月公布以來，市府對適用業者多次發文要求，應於2018年12月31日起，將生煤堆置於封閉式建築物內，並掌握台中市內符合該規定的業者，持續稽查。

吳志超要求中火應確實將生煤堆置於室內，環保局依「先大後小、先公後私」的空汙管制政策，執行各項管制工作，改善空氣品質，違法者一定重懲。

目前中火共68公頃大戶外生煤堆置場，為降低生煤戶外堆置逸散汙染，中市府要求台電興建室內棚式煤倉，並將所有戶外生煤於2018年底前移入封閉式建築物內。環保局強調，中火未於去年完成興建兩座室內煤倉，仍將生煤堆置戶外，會繼續裁罰至改善為止。

(中國時報)