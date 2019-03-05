育達科大遭爆 招外生逼當奴工

2019年03月05日 04:11 中國時報 郭建伸 、何冠嫻／綜合報導 、何冠嫻／綜合報導

來台念書卻變成奴工！綠委張廖萬堅、黃國書昨開記者會踢爆，指育達科技大學透過與仲介招攬菲律賓學生來台就讀碩士，卻強逼學生訂立非法打工契約，違約就自動退學，不僅每周都在磁磚工廠超時工作，薪資還被扣除學費以外費用。

教部致歉 會管到底

綠委痛批，此類事情連環爆，已重傷台灣國際形象，要求教育部「管到底」。教育部政務次長劉孟奇在記者會向同學道歉，表示這些「可惡的契約」全都不合法，教育部第一要務是保護學生權益，一定會「管到底」，若外生仍願留台將協助轉學。教育部也將停止育達再招收外生，並扣減私校補助，將此案移送檢調。

張廖萬堅指出，據學生投訴，「中華飛世文化教育發展協會」前往菲律賓招募育達科大學生，但並沒告知學生要打工，也不曾說明工作內容和待遇；入境台灣後，則被另一間「華維思公司」要求簽署「工讀計畫協議書」，若不接受工作安排或被解僱，原本學校同意的學費分期繳納將取消，須一次繳清，相關內容須保密，一旦對外公開就賠50萬元。

張廖指出，有同學表示經濟上沒困難，希望不用工作，卻遭華維思拒絕，表明不工作就無法就學；學生被安排到地磚工廠，每周5天、每天8小時，完全違反留學生就學期間一周20小時工讀的規範，沒課時甚至從早上8點工作到晚上8點。

菲生痛訴 邊講邊哭

張廖指出，薪資單雖註明時薪制，但工作時數等項目竟都掛零，沒有打卡紀錄，每月代扣款除了學費，更有用途不明項目。

菲籍學生Raymark說，不僅在菲律賓要先付1000美元，來台後每月也付2000台幣，甚至學費每月都從薪資扣除。另一菲籍學生Trixie每天從下午4點工作到半夜12點，手指痛到泡熱水舒緩，她邊講邊哭，一度泣不成聲。

不過，育達科大獲悉後相當驚訝，學務長胡英麟表示，有35名學生透過校內老師的教會系統招生，並未違法，且因多數學生為經濟弱勢，因此協助他們申請工作證，但是否要工讀則視學生意願，「怎麼可能有這樣的協議」，校方將立即協助學生解約，若涉及不法也承諾幫忙追討支付款項，維護權益。

校方驚訝 協助解約

教育部技職司司長楊玉惠表示，此案嚴重迫害學生勞動人權，教育部要求校方幫忙廢止不合法協議；每月被扣除的服務諮詢費也要歸返給學生；學生若被迫簽訂退學申請，要尊重學生意願，校方一定要恢復學籍。

(中國時報)