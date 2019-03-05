教部勒令停招外生 送檢調偵辦

2019年03月05日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委張廖萬堅昨踢爆育達科大坐視校內菲律賓學生被強迫訂立非法打工契約，教育部技職司長楊玉惠表示，育達推說「不知情」，但這是搪塞卸責，因此處罰他們今年停招外籍生，並移送檢調偵辦，一旦證實學校說謊，將列入「專案輔導學校」。

另教育部將彙整境外生在國內非法打工的各種型態，再邀集全國大專院校國際長開會，要求檢視是否有類似狀況，並在1個月內完成處理。之後若再有學校被爆出類似事件，一律列入「專案輔導學校」。

楊玉惠說，被列入「專案輔導學校」，教育部給的私校獎助款及高教深耕計畫經費都只剩2成、不能申請競爭型計畫、扣減招生名額等，「這對學校很傷。」

張廖萬堅踢爆，育達科大106學年第二學期、107學年第一學期各招進一批菲律賓學生來讀研究所，入境後學生卻與華維思公司簽署「工讀計畫協議書」，強逼學生不得拒絕工作安排，如不從就視同違約，要求「自動退學」；契約還設保密條款，若洩漏工作內容要罰新台幣50萬元。

楊玉惠表示，目前育達科大有40名菲律賓學生，都是學校派人到當地招生，其中106學年第二學期來的那一批沒問題，但107學年第一學期這批28個學生被迫與華維思公司簽訂「工讀計畫協議書」，並有2個學生因為工讀時數不足，申請「自動退學」。

對菲律賓學生被迫簽下「工讀計畫協議書」，學校推說「不知情」，但楊玉惠說，不管知不知情，學校都有責任，因此已要求學校今年停招外籍生。此外，學校已跟業者接洽，28個學生簽署的「工讀計畫協議書」均已取消，2個被迫「自動退學」的學生，也已恢復學籍。

(中國時報)