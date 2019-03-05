又見髮夾彎 春遊住星級不加碼
交通部觀光局為振興國內旅遊，擬推出春遊補助方案，交通部長林佳龍日前宣佈，初步規畫每人補助500元，入住星級旅館可再加碼500元。然而該方案引發業者反彈，認為是獨厚少數業者。對此觀光局昨晚緊急召集業者座談，決定一律都發給500元，其他加碼補助則是搭配地方政府提案。觀光局表示，今日下午將對外說明。
交通部長林佳龍日前表示，觀光局近日將推出春遊補助方案，不分年齡、自由行每房每晚可補500元；團客則是每人每晚可補500元，若住宿星級旅館、企業組團招待員工、青年到離島旅遊，還可另外加碼500元，實施時間4月到6月。全案尚未定案。
但旅館公會全國聯合會理事長張榮南指出，全台星級旅館僅約500家，一般旅館則多達4000家，補助卻只針對少數，並不公平。此外，還有業者指出，星級旅館是為了方便陸客來台選擇，一般旅館參加並無太大意義，對於觀光局獨厚少數非常不滿。
觀光局昨晚緊急召集業者座談，張榮南表示，多名業者在會中都有抗議，最後觀光局決定取消星級旅館加碼補助，一律都是自由行每房每晚補助500元、團客每人每晚500元。
張榮南說，根據昨日討論結果，其他加碼部分觀光局將與地方政府配合，由地方政府提出適合在地文化的遊程，旅行社業者執行，觀光局再視情況加碼；自由行則皆補助500元。
觀光局副局長張錫聰表示，昨日座談上氣氛和諧，與業者也達共識，今日下午將由觀光局長周永暉統一對外說明方案細節。
這不是觀光局首次政策髮夾彎。去年10月推出的「前進宜花東，高屏暖冬遊」方案原先僅補助高屏花東，立委抗議後又納入宜蘭；12月推出的擴大暖冬獨漏台北市、新竹市、桃園市，引發業者不滿，連桃園市長都嗆出「不改就換局長」，最後改變政策。
(中國時報)
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