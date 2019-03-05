營養午餐差很大 教部擬專法管理
各縣市國中小學營養午餐每人每餐費用從34元到60元不等，差異很大，甚至有學校將滷蛋、香腸當主食，非常離譜。教育部次長范巽綠昨表示，研擬訂定營養午餐專法，解決地方政府財力問題、明訂營養師編制及使用在地食材等，讓學生吃到美味午餐。
立法院教育委員會昨召開「學校營養午餐規範法制化及建立完善制度公聽會」，國民黨立委柯志恩表示，台灣現在每天有170多萬個學童吃營養午餐，但各縣市給每生每餐的費用從34元到60元不等，有台北小孩嫌不好吃而不吃，造成食材浪費；也有偏鄉學校校長要募米、募肉給學生添營養，差距很大。
無黨籍立委高金素梅說，許多偏鄉及原鄉學校不但沒有廚工，更沒有營養師，學生吃不到像樣的營養午餐。例如新竹尖石鄉種了許多有機蔬菜，卻都賣到外縣市去，然後當地學校再以3倍價錢從外地買有機食材來做營養午餐，「這到底在幹什麼？」
民進黨立委何志偉說，各校營養午餐水準參差不齊，有學校將滷蛋、香腸當主食，將奶黃包登錄為蔬菜，這種亂象要解決。
新北市秀峰國小營養師楊蕊萍指出，台灣學校的營養午餐面臨營養師不足、廚師薪資低招募困難等問題，她支持立專法規範。
范巽綠回應，日韓分別在1954年、1981年訂《學校給食法》規範學校如何辦營養午餐，台灣的觀念較落後。教育部研擬訂營養午餐專法，5、6月送立院審議。
(中國時報)
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