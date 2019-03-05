催礦業法拚三讀 環團憂心歸零

2019年03月05日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

《看見台灣》導演齊柏林過世促成《礦業法》修法，2018年5月底送到立院，目前卻還沒通過。環團昨（4）日指出，將近1年過去，期間只有1次黨團協商，呼籲立委本會期儘速協商並完成三讀，改革台灣礦業，「要是再沒通過，全都得歸零。」

地球公民基金會花東及山林組主任黃靖庭指出，老舊落伍的礦業法常造成衝突：例如只要將租金提存法院後，不須經地主同意業者就可在礦業法的保障下採礦，侵害人民財產權的「霸王條款」、礦權展延「幾乎百分百核准，駁回是例外」的制度設計，直接造成礦業主長期壟斷採礦利益，也剝奪其他主管機關管理實權。這些老舊過時的條文都要盡速完成修正。

台灣蠻野心足生態協會李孝濂專員強調，台灣現有的172個礦場，只有29個經過「環境評響評估」審查，比例不到兩成，難怪礦業開發一直給民眾「擁有開發特權」的印象。修正礦業法讓既有礦場環評與所有開發單位一視同仁，是非常關鍵的改革重點。一旦完成修法，將能避免如同亞泥新城山礦場炸山挖礦60年，威脅礦下居民身家安全的憾事再度發生。

環境權保障基金會執行長涂又文說，礦業開發長期黑箱，民眾根本無從取得相關資訊，有必要盡快修正。以昨天關西「羅慶仁、羅慶江案」說明會為例，緊鄰家園不到1公里的礦業保留區，其指定、變更或解除，無論哪個環節都沒有通知利害關係人，關西鎮居民在礦業保留區解編後才得知消息、發動抗爭。

關西鎮居民宋明光說，好不容易此區被劃為「礦業保留區」，以為就此可以安居，3年多前在居民不知情的情況下卻傳出要復礦，讓金山里阿公、阿嬤被迫為礦場抗爭而南北奔波，希望這樣的情形不再發生。

(中國時報)