催礦業法拚三讀 環團憂心歸零
《看見台灣》導演齊柏林過世促成《礦業法》修法，2018年5月底送到立院，目前卻還沒通過。環團昨（4）日指出，將近1年過去，期間只有1次黨團協商，呼籲立委本會期儘速協商並完成三讀，改革台灣礦業，「要是再沒通過，全都得歸零。」
地球公民基金會花東及山林組主任黃靖庭指出，老舊落伍的礦業法常造成衝突：例如只要將租金提存法院後，不須經地主同意業者就可在礦業法的保障下採礦，侵害人民財產權的「霸王條款」、礦權展延「幾乎百分百核准，駁回是例外」的制度設計，直接造成礦業主長期壟斷採礦利益，也剝奪其他主管機關管理實權。這些老舊過時的條文都要盡速完成修正。
台灣蠻野心足生態協會李孝濂專員強調，台灣現有的172個礦場，只有29個經過「環境評響評估」審查，比例不到兩成，難怪礦業開發一直給民眾「擁有開發特權」的印象。修正礦業法讓既有礦場環評與所有開發單位一視同仁，是非常關鍵的改革重點。一旦完成修法，將能避免如同亞泥新城山礦場炸山挖礦60年，威脅礦下居民身家安全的憾事再度發生。
環境權保障基金會執行長涂又文說，礦業開發長期黑箱，民眾根本無從取得相關資訊，有必要盡快修正。以昨天關西「羅慶仁、羅慶江案」說明會為例，緊鄰家園不到1公里的礦業保留區，其指定、變更或解除，無論哪個環節都沒有通知利害關係人，關西鎮居民在礦業保留區解編後才得知消息、發動抗爭。
關西鎮居民宋明光說，好不容易此區被劃為「礦業保留區」，以為就此可以安居，3年多前在居民不知情的情況下卻傳出要復礦，讓金山里阿公、阿嬤被迫為礦場抗爭而南北奔波，希望這樣的情形不再發生。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。