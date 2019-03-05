新增麻疹4病例 日本移入3年首例

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內昨天新增4例麻疹確定病例，1例為國內感染的8個月女嬰、3例來自日本、越南與印尼的境外移入，其中日本病例是3年來首度出現日本移入的病例，引起疾管署注意，同時再次證明包括日本在內，台灣周邊國家麻疹疫情的嚴重。

國內新增4例麻疹確定病例是1例是國內感染的8個月女嬰，另3例從日本、越南及印尼境外移入的7個月外籍男嬰、5歲女童及6歲外籍男童，發病日介於2月18日至2月24日、出疹日在2月19日至2月28日，目前2名居家隔離、1名住院隔離、1名已出院並解除隔離。

目前衛生單位已掌握607名接觸，其中來自日本的7個月男嬰與來自俄羅斯6歲男童前往巴峇島染病的個案，曾在可傳染期間有大眾運輸或公共場所活動史，包括2月24日長榮航空BR191、2月23日華信航空AE986，提醒搭乘同班機的民眾做好自主管理。

疾管署副署長羅一鈞表示，這次比較特別的是來自日本的男嬰，出生於日本卻在台灣長住，在1月至2月下旬前去東京、埼玉縣探親，回台時發燒、隔天就診以為感冒，後確診為麻疹。台灣在2016年曾有1例麻疹來自日本，但2017、18年無病例，今年是3年來的首例。

(中國時報)