三大基金 元月海賺1371億元

2019年03月05日 04:11 中國時報 呂淑美 ／台北報導 ／台北報導

國內外股市元月行情強強滾，勞動基金運用局4日公布，元月勞動基金收益1141億元、國保基金賺逾83億元；退撫基金也公告元月獲利146億元，合計三個基金大賺1371億元，改寫歷史單月最大收益數，一掃去年全年慘賠860.42億元陰霾。

拜股市強彈之賜

國內外股市波動劇烈，政府基金操作績效如洗三溫暖，去年10月歐美亞股全面重挫，當時三大基金合計慘賠1500億元以上，第四季更虧損不堪，一度引爆勞保基金將提前破產的話題，然短短數個月，元月全球股市強彈，三大基金一口氣就大賺了1371億元。

據統計，元月外資買超上市櫃股票560億元，但同期間，代表政府基金操作動向的八大官股券商，則逆勢逢高賣超138.05億元，明顯落袋為安，2月八大官股券商再賣超近90億元，也是持續獲利了結，預期2月獲利也將傳捷報。

2月可望再傳捷報

3月開盤第一天，台股在亞洲股市中表現最弱，八大官股券商4日終於翻多買超13.87億元，是今年元月7日來最大單日買超。

萬寶投顧董事長朱成志指出，從勞動基金及退撫基金最新持股來看，排名前十大持股，幾乎都是大型權值股，其中，台積電持股更逼近二成，對中華電、國泰金等也是高持股，一旦政府基金因去年大賠的壓力下，將手中賺錢的股票都賣掉，未來操作困難度將加大。

勞動基金包括新、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金等六個基金，元月收益數各為672億元、272.5億元、194.9億元、2.8億元、0.1億元及負0.2億元，收益率分別為3.05％、3.29％、2.86％、0.22％、0.08％及負0.14％。

勞動基金賺最多

勞動基金去年虧損726.6億元、收益率負1.95％，國保基金去年虧損68.5億元、收益率負2.28％，元月已全數彌平去年虧損，且出現獲利逆轉。

退撫基金元月獲利146.44億元、收益率為2.63％，其中自行操作收益數為24.89億元、收益率0.24％，委外代操基金獲利大翻身，衝上121.55億元，收益數更飆高至5.55％。

退撫基金因為去年第四季國內外股市重挫，基金操作由盈轉虧，收益數為負65.32億元、收益率為負1.14％，今年元月美股及台股等均強彈，也大賺146億元回來。

(中國時報)