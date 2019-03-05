《工商基金通》投資更即時

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳欣文 、 林燦澤 、 魏喬怡 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

《基富通證券》與財經專業報紙《工商時報》合作的《工商基金通》網站4日正式上線，雙方並在投信投顧公會理事長張錫的見證下，共同簽署合作協約，自即日起，讀者透過《工商基金通》的網站也能連結到《基富通》平台選購超過3千多個級別的基金，讓投資更即時。

國內最大專營基金網路銷售平台的《基富通》，今年一開始就與台灣最具影響力之一的財經媒體《工商時報》展開合作，投資人除了可透過《工商時報》的報導，接收各種國際財經資訊及國際、國內等投資專家對基金投資的最新見解，了解基金投資的最新趨勢，並可連結到《基富通》下單申購基金（必須先在《基富通》平台完成開戶），讓投資行為一氣呵成，掌握最佳的投資契機。

《基富通》董事長林修銘表示，過去兩年《基富通》以開發新客戶、提供智能理財投資平台為營運主要方向，並積極引進第三方應用，強化與創新產業的合作。

今年《基富通》多了一項任務，希望能以預計於7月底推出「全民退休投資專案」，提升國人在退休準備及自主理財的意識。

林修銘認為，這次與《工商時報》合作，也期望能透過媒體的影響力，持續推動正確的理財觀念，更希望能把定期定額、紀律投資的投資理念讓更多人知道，愈早開始自主投資，就愈有機會能早一步享受理想的退休生活。

投信投顧公會理事長張錫指出，《工商時報》是歷史悠久、專業的財經媒體，《基富通》則有境內外基金9成已上架，知識與行動連結在一起，有助提升國內基金投資的風氣，尤其現在國人投資基金的比重只有5％，國外都30、40％，年輕人一定要從小做學習去培養全民理財的概念，利用《工商時報》將這麼強大的平台傳遞出去，對全民理財是很好的幫助。

《工商時報》社長陳國瑋指出，《基富通》不僅是目前提供購買基金數最多的機構，也是推動「全民退休投資專案」的平台，雙方基於服務投資人的共同理想，決定進行跨領域合作，為台灣的投資圈貢獻心力。

他說，投資人未來也可多多利用《工商時報》官網的基金通，吸取更多有關基金投資決策的新聞與專業意見，再連結到《基富通》平台去挑選優質基金，透過正確的投資決策和有效率的基金平台，就有機會為自己創造更多的財富。

(中國時報)