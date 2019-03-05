買節能家電 將再退稅2000元
節能有賞！財政部研擬修正《貨物稅條例》，民眾買節能標章家電將可再退稅2000元，如果沒有意外，這個會期就能三讀通過，在上半年開始實施，預期一年為老百姓「減稅」62億元。另外，中油因計算作業疏失，液化石油氣每公升多調漲0.2元，3月2日至4日間，民眾如有購買桶裝瓦斯，可向瓦斯行退費。
財政部長蘇建榮昨日於立法院財委會中表示，為鼓勵節能減碳，財政部將修正《貨物稅條例》第11條之1、第12條之6，研擬兩年購買節能標章電器每台減徵貨物稅2000元；另外，為防空汙，1990年6月30日以前出廠的大貨車，汰舊換新也能減徵最高40萬元的貨物稅。賦稅署署長李慶華指出，順利的話，修正草案可在本會期通過並上路，初估兩年稅損共計124億元。
李慶華說明，貨物稅優惠範圍的節能標章家電，包括電視、冰箱、非中央調控的冷暖氣機、除溼機等，只要符合能源局公布的節能標章廠商和型號，民眾在購買時先付清全額，經銷商向國稅局提供消費者購買資訊後，國稅局經核算，會主動將2000元以下退稅金退給消費者。
使用桶裝瓦斯的民眾也要注意，中油坦承，因作業人員疏失，液化石油氣類產品價格每公斤多調漲0.2元，車用液化石油氣每公升多調漲0.1元。
中油表示，3月2日至4日曾購買家用桶裝瓦斯，或在加氣站購買車用瓦斯的民眾，都可攜帶發票或收據，到原瓦斯行或加氣站要求退還超收金額。向中油直接購氣的工業用戶，則可至中油退款，或留作下次購氣時扣抵。
(中國時報)
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