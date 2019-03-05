信義房屋全民社造 深耕有溫度台灣

2019年03月05日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

信義房屋「全民社造行動計畫」為鼓勵民眾積極參與社造永續之道、找到長期投入社區的人才，自即日起開放報名至4月30日，比賽類別共有「築夢個人類」、「幸福社區類」及「深耕校園類」， 其中「深耕校園類」包含國小師生、國高中師生及大專生，首度新增「深耕校園類-中學師生組」類別，從國小到銀髮，從個人到團體，提案主題不設限。

信義房屋指出，「全民社造行動計畫」包括「築夢個人類」、「幸福社區類」及「深耕校園類」等三大類別，歡迎對公眾事務具有熱忱的民眾踴躍報名，與社會大眾分享投入社造貢獻的感動事蹟，最高將贊助50萬元。

教育部即將施行108課綱，預期重塑全國中小學教育面貌，其中最關鍵的是，期待學生接受教育後，能夠積極回應個人或社會生活需求，與現實生活落地呼應；參與社區公共事務、打破校園圍籬，正是最好的生活實踐。因此，信義房屋「全民社造行動計畫」特別增設「深耕校園類-中學師生組」，讓更多師生組隊，結合教育與日常生活環境，幫助學生重新認識家園。

信義房屋表示，培育學子具備良好公民素養刻不容緩，今年持續廣邀各族群參與，計畫提案類組再延伸至中學師生族群，將「中學師生組」納入徵件計畫中，連同原本的「國小師生組」與「大專青年組」整併為「深耕校園類」，從國小到大學均可提案，期待啟迪學生對社區事務與家園環境的關懷與投入，並串連社區成為另類教育場域讓社造精神擴及各個教育層級，透過師長的引導協助參與全民社造，加上「築夢個人類」及「幸福社區類」，共同攜手深耕台灣。

(中國時報)