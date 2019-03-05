海外資金回台 優惠稅率不再降

2019年03月05日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

財經部會擬定《海外資金匯回管理運用及課稅條例》將在本周進行協商，財政部長蘇建榮昨表示，細則將根據3原則進行協商，包括不妨礙洗錢防制、促進經濟發展，以及不能讓國內廠商有不公平待遇。另外，工商團體希望優惠稅率再降，蘇建榮說，財政部對稅率態度「沒有改變」。

蘇建榮昨至立法院財委會備詢時指出，在向行政院長蘇貞昌報告後，海外資金回台專法確定將在三原則下擬訂細則；另外，海外資金回台的優惠稅率目前擬訂第一年8％、第二年10％，但是工商團體皆呼籲應再調降，業界理想範圍是4％左右，對此，蘇建榮表示，優惠稅率必須跟經濟部、金管會跨部會研議，不是財政部單方面可決定，不過，他強調，財政部的態度是不考慮再將優惠稅率調降。

立委余宛如指出，之前財政部提出的函釋雖然看起來對企業「比較友善」，但境外公司還是有觸法風險，例如在開曼或英屬維京群島設立的公司，判定是否因逃漏稅目設立的標準不明確：如果境外公司屬合法，只需要補稅，最多追溯5年；但如果不合法，除了追稅期間長至20年，負責人甚至有可能會入獄、公司收入沒入，可能成為未來隱憂。

蘇建榮回應，基於輔導立場，台商來諮詢海外資金匯回，不會用企業提供的資料作為追稅依據，如果來談之後不滿意，這案子就「結了」，不會追稅。為解除台商疑慮，財政部允諾將在三個月內，也就是6月前，了解並釐清境外公司實質法律認定規範。

立委吳秉叡也要求財政部仔細思考獲利所得的舉證責任歸屬；財政部表示，目前做法為資金匯進來時，企業會先申報，並提供相關文件，國稅局再去查核。

(中國時報)