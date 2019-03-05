春節效應 1月景氣轉黃藍燈

2019年03月05日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受到春節年節效應影響，國發會昨公布1月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月增加4分，景氣燈號暫時告別代表低迷的藍燈，轉呈「黃藍燈」；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，分數明顯上升，推估與春節落在2月初有關，因為連續假期長達9天，年節相關的經濟活動提前在1月反應。

由於景氣領先、同時指標仍持續下滑，加上全球景氣趨緩、貿易戰後續有諸多不確定影響，吳明蕙認為，景氣燈號雖然由藍燈轉呈代表趨弱的黃藍燈，這個轉折須以保留、謹慎態度看待，因為不確定因素太多，不能斷定為「觸底反彈」，需密切觀察接下來2、3月景氣燈號的數據變化。

吳明蕙指出，1月還是有正面訊息釋出，如機械及電機設備進口值轉呈代表「趨熱」的黃紅燈，半導體設備進口呈2位數成長，而政府力推的「歡迎台商回台投資方案」成效逐步顯現，至今已有12家廠商通過審查，預計投資金額達新台幣323億元。

(中國時報)