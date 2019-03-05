習川月底會晤 終結貿易戰

2019年03月05日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易談判傳出突破性進展！《華爾街日報》3日報導，雙方談判代表已接近敲定最終貿易協議，陸方提出降低對美農業、化學及汽車等產品的關稅及其他限制，美方則考慮撤銷大部分、甚至全部在去年起對大陸輸美商品加徵的關稅。美國總統川普與大陸國家主席習近平可望於本月27日左右會晤，並正式簽署協議。

最終協議 已接近敲定

報導援引雙方消息人士透露，兩國間的貿易協議已成型。不過他們皆警告，雙方仍有很大分歧，並各自面臨來自國內的壓力。習近平計畫本月下旬出訪歐洲多國，結束後可能於27日前後與川普舉行會談，地點在川普位於佛州的私人俱樂部海湖莊園。

報導稱，陸方承諾改善公平競爭環境，包括提出時間表，加快撤銷對外資在汽車合資企業中的持股比例限制，並將進口車關稅降至目前的15％以下。北京也將增加採購美國商品，包括向錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）購買180億美元的天然氣。

習訪歐後 佛州見川普

此外，雙方還繼續針對大陸的產業政策進行談判。美方批評大陸為國內企業，尤其是國營企業，提供不公平的競爭優勢。美陸還就設立一個可供美國公司投訴的機制進行談判。

陸方要求美國立即撤銷對大陸輸美商品徵收的報復性關稅，美方則主張逐步撤銷。美方還提出，假如陸方未能兌現承諾，美國將恢復加徵關稅，並要求對方不得對此進行報復，或是向世界貿易組織（WTO）申訴。然而，北京若是同意這個要求，會令人聯想起中國在19世紀時與西方列強所簽訂的不平等條約。

川普上周一曾樂觀表示，他將與習近平舉行「簽約峰會」。但是，一些美國國會議員、商界領袖擔憂，如果倉促與陸方達成貿易協議，將無法達到敦促大陸進行結構性改革的目的。

大陸全國人大5日即將開幕，諸如禁止針對外企的強制性技術轉移，保證外企在大陸市場不受歧視，能夠參與公平競爭等，這些美國強烈要求的內容能否被納入立法，備受外界關注。

(中國時報)