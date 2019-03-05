孟晚舟控加國不當拘押、侵犯隱私
加拿大政府1日啟動引渡華為財務長孟晚舟的法律程序，孟晚舟破釜沈舟，決定反控加拿大政府部門在拘押她期間以不實名義對她不當盤問和蒐證。孟晚舟的律師團表示，已向加國卑詩省高級法院提出民事訴訟，控告加國政府、加國邊境服務局和加國皇家騎警「不當拘押」、「嚴重侵犯孟晚舟的憲法權益」，並尋求賠償。
孟晚舟律師所提長達13頁的訴狀寫道，孟晚舟於去年12月1日搭乘客機由香港前往墨西哥，在溫哥華轉機時，遭當地警方拘留3小時。拘留期間，她被禁止與旅伴、甚至是律師說話，就連上洗手間也要由CBSA官員押送。
訴狀又指CBSA官員逮捕孟晚舟後，非法沒收她攜帶的電子裝置，包括2支私人手機、iPad及個人電腦。當局把這些物品拿到辦公室後，要求孟晚舟告知密碼，然後「非法打開裝置及並瀏覽內容」，同時還搜查她的行李，侵犯其隱私權。幾位律師指出，法院若判決孟應獲賠償，就說明她受到不當對待。
卑詩省最高法院6日將開庭，確定召開引渡聆訊的日期。加拿大《環球郵報》認為，孟晚舟反控加拿大政府，是符合各界預期的「拖延手段」。加國的引渡程序相當費時，當事人可多次提出上訴，引渡程序可能持續數月甚至數年。
另外，《紐約時報》4日報導，華為正準備在德州東區提起訴訟，控告美國政府禁止聯邦機構使用該公司產品。
(中國時報)
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