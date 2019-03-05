加國前外交官 陸宣稱將嚴辦

2019年03月05日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

華為財務長孟晚舟控告加國政府嚴重侵犯其憲法權利。而在孟晚舟被加國逮捕後不久遭陸方拘捕至今的加國前外交官康明凱，大陸有關部門也宣布針對他「涉嫌竊取、刺探國家機密和情報案的偵辦工作，已取得重要進展」，將啟動下一步法律程序。

新華社、《環球時報》從有關部門獲悉，康明凱自2017年，多次持普通護照及商務簽證入境，透過在大陸境內的關係人，竊取、刺探大陸敏感情報，加拿大人斯帕弗正是向他提供情報的重要關係人，當局強調，康明凱的行為已嚴重觸犯大陸法律。斯帕弗為加國商人，且與康明凱熟識，兩人去年12月10日因涉嫌從事危害大陸國家安全的活動而被捕。

大陸有關部門強調，中國是法治國家，「將堅決打擊嚴重危害國家安全的違法犯罪活動，同時嚴格依法辦案、文明辦案，充分保障康明凱及斯帕弗的各項合法權利，」同時也依法安排領事探視等事宜。自孟晚舟被捕後，共有13名加國公民遭陸方拘留。

(中國時報)