陸GDP目標 預期增長約6.5％

2019年03月05日 04:11 中國時報 連雋偉 ／台北報導 ／台北報導

兩岸看板

大陸13屆全國人大二次會議今開幕，大陸總理李克強將進行政府工作報告，宣示今年工作目標。據了解，在經濟增長目標上，仍會設定全年GDP增長6.5％左右，習5條也將寫入報告中涉台部分。

按照大陸國家主席習近平所設定的第一個百年目標，到2020年須初步建成小康社會，所以今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長6.5％左右；居民消費價格漲幅3％左右。

值得關注的是，習近平在1月2日發表「習5條」後，兩岸進入新局勢，習近平極有可能在兩會舉行期間，藉由出席政協或人大的各界別或地方團的各別會議時，就反台獨與探索台灣兩制方案，做進一步闡述。

2015年面對民進黨總統大選勝算濃厚，習近平出席民革、台盟和台聯等聯組會議時，特別強調「九二共識」是兩岸關係和平發展不可或缺的基石，「基礎不牢，地動山搖」。2016年在蔡英文就職總統前，習近平參加上海代表團審議時，則指到「九二共識」明確界定兩岸關係性質，是確保兩岸關係和平發展行穩致遠的關鍵。承認「九二共識」的歷史事實，認同其核心意涵，兩岸雙方就有共同政治基礎，就可以保持良性互動。

有關人士指出，政府工作報告的涉台部分，可關注是否把堅持一個中國原則，謀求國家統一的「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展寫入，等於明確九二共識在「謀求國家統一」。至於「習5條」由於是重要講話，肯定會寫入。

該人士稱，表述方式可能跟政協報告一樣，以「習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神」，或是大陸官媒統一用法「習近平就提出推動兩岸關係和平發展、實現祖國統一的5點主張」帶入報告中。

至於往年都會有的反台獨，為台胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇等，相信還是會出現在報告中。

(中國時報)