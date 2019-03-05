兩會行情助攻 陸股站上3000點大關
上證指數昨開盤就攻上3000點大關，盤中漲幅一度高達3.23％，直逼3100點。外電報導，陸美已接近達成協定結束貿易戰，同時，大陸全國兩會正在北京召開，也是推動漲勢的特殊因素，加上上周五明晟（MSCI）指數公司宣布3步調升A股權重，外資800億美元銀彈上膛。各方利多匯集，大量場外資金跑步進場，兩市成交量再度突破1兆元（人民幣，下同），A股可說是「牛氣衝天」。
貿易戰和談在望，直接激勵A股強攻3000關。同時，一年一度的全國兩會視窗已經打開，經濟發展預期目標、外商投資法草案是今年兩會的主要看點，草案針對外國投資人普遍關心的徵收和補償、知識產權保護、技術轉讓等問題作出明確的保護規定，也將是促成貿易戰能夠和談的關鍵因素之一。
今年是中共建政70周年，也是決勝全面建成小康社會關鍵之年，外界多認為，在經濟下行壓力下，大陸政府將發布更多措施穩增長、保障就業、增強企業與消費信心，以確保經濟持續健康發展，陸股更有建政「逢十」必漲的慣性。
A股向來就有兩會行情，加上MSCI上周五及時送出大禮包，兩會前A股就連番強漲，延續到兩會期間又有密集的政策利多，A股牛市開啟，可說是天時、地利及人和三者兼具。
此外大陸也持續釋放開放信號。為辦好今年「中國國際進口博覽會」，將成立會議組委會，並由大陸副總理胡春華擔任主任。
(中國時報)
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