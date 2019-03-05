台商看好 盼朝國民待遇前進

2019年03月05日 04:11 中國時報 吳泓勳 ／台北報導 ／台北報導

大陸今年「兩會」召開，4日第十三屆全國人大二次會議新聞發布會上，新聞發言人張業遂表示《外商投資法》也一體適用於港澳台商，但是未來會為港澳台商持續完善、提供更開放經商環境。全國台企聯發言人葉惠德表示對《外商投資法》立法持看好態度，認為有助台商投資領域與制度保障，並期待官方所說的完善開放，能讓台商朝國民待遇前進。

葉惠德認為，如果未來對台商投資待遇、擴大開放有什麼新政策的話，應該會落實在「惠台31條措施」包裹推出。除「31條」本身含括範圍包含經濟面等已很完整，更因「惠台31條措施」惠及層面是針對所有台胞，應該會統一考量。

此外，也有老台商先前發表看法，「惠台31條措施」推出正好剛滿1年，加上許多台商呼籲之下，應該也是就許多細節規範進一步深化的時候。

針對備受關注的《外商投資法》，張業遂說明，該法當中不會改變對港澳台投資的法律適用安排，但會依據實踐不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更開放、便利環境。

同樣適用《外商投資法》，但特意提及有完善開放空間，有望讓台商比一般外商更增利多。葉惠德指出，過去台商有些規範具模糊空間，新法有助於更明確提供投資經營保障；至於台商開放紅利，他則期待能朝國民待遇方向去提升，畢竟有些投資領域與規範，大陸官方勢必仍優先考量內資。

實際上，早在先前《外商投資法》審查時，大陸全國人大常委、海協會長張志軍也建議，應將台資企業視為「特殊內資」看待，並獲得不少贊同聲音。

(中國時報)