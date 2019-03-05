張業遂看陸美 冷戰思維沒出路
針對陸美貿易談判磋商及陸美關係，人大新聞發言人張業遂4日於十三屆人大二次會議新聞發布會上表示，陸美貿易談判已有重要階段性進展；雙方利益深度交織，衝突對抗的陸美關係不符合任何一方的利益；用冷戰舊思維來處理全球化背景下新問題肯定沒有出路。
曾任駐美大使的張業遂指出，陸美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。一個衝突對抗的陸美關係不符合任何一方的利益，用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的。
談及陸美貿易談判，張業遂強調，這段時間以來，雙方開展了富有成效的密集磋商，在共同關心的許多問題上取得重要階段性進展，希望雙方繼續抓緊磋商，達成互利雙贏的協議。當前最重要的就是雙方認真落實兩國元首達成的共識，管控好分歧，確保兩國關係沿著正確的軌道向前發展。
此外，談及今年大陸國防預算增幅等議題，張業遂稱，保持國防費「合理適度增長」，是維護國家安全適應中國特色軍事變革的需要，2016年起大陸國防費從連續5年兩位數增長，降到個位數，去年的國防費占GDP比例約為1.3％，而同期主要發達國家的國防軍費占GDP的2％以上。
張業遂表明，一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵看這個國家的外交和國防政策，而不是看國防費增加了多少。大陸實行防禦性的國防政策，有限的國防費，完全是為了維護國家主權安全和領土完整，不會對其他國家構成威脅。
至於「川金會」破局，張業遂稱，儘管雙方沒有發表成果文件，但川金會晤仍是建設性的；關鍵是堅持政治解決的正確途徑，堅持實現半島無核化、建立半島和平機制的正確方向，陸方也會繼續以自己的方式做出積極努力。
(中國時報)
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