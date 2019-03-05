台中黎明重劃弊案 楊文欣遭訴
台中市黎明自辦市地重劃區弊案，檢方查出，承辦開發的富有公司，涉嫌虛灌468名地主人頭，並以人頭取得理監事席次，掌控重劃會運作，再透過虛增重劃及拆遷經費12億多萬元等手法，取得萬餘坪精華地段抵費地，牟取不法利益至少60多億元以上，檢方昨依背信等罪嫌起訴前立委楊文欣等14人。
起訴14人 楊父沒事
其他被起訴的還有曾任富有董事長及黎明重劃會理事長的傅宗道、富有總經理林世民、允有營造前董事長紀玉枝等決策成員，以及富有工程處黃姓副總、允久公司吳姓工務協理。至於楊文欣父親、長億集團創辦人楊天生則查無不法，予以簽結。
黎明重劃（即單元二）緊鄰中市七期重劃區精華地段，面積高達186公頃，土地所有權人共2619人，是台中市面積最大的自辦市地重劃案；由富有土地開發公司承辦，再與允久公司簽訂承包工程合約。
人頭地主 持分一張A4
檢方調查，林世民2005年設立富有欲取得重劃資格，隔年與長億集團創辦人楊天生、副董事長楊文欣等商議引進資金、人力，成立籌備會；由前立委楊文欣擔任董事長、總顧問。
依平均地權條例規定，取得重劃資格須有1/2地主同意，且所占土地達1/2。林為使富有與黎明重劃籌備會取得重劃主導權，以增加人頭地主等方式降低對手競爭；由富有出資在2006年間購買土地，再以買賣名義各登記在468個人頭名下，每人持有面積約一張A4紙張大小。
楊文欣等人為掌控重劃會，取得過半理監事等席次；富有在2007年底添購一筆土地，分別登記在傅宗道等11人名下，取得重劃會13名理事中的7席次及全部3席監事，掌控重劃會運作。
虛增經費 換得精華地
黎明重劃會在2008年1月間檢送計畫書給台中市府核定，為維持所規定地主應負擔48％重劃經費，重劃會虛增12億7000多萬元；包括虛增拆遷補償費2億3000多萬元及公共設施工程費10億4000多萬元等，並取得1萬2291坪抵費地。
由於重劃區抵費地位處精華地段，依目前市價每坪約50至80萬元不等，初估暴利至少高達60多億元以上，案經前特偵組協同中檢於2016年發動偵查，昨依背信、偽造文書等罪嫌偵結起訴。
(中國時報)
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