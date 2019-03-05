幼兒園長林金連 痛罵重劃會詐騙
為黎明幼兒園兩度死諫並到總統府陳抗的園長林金連，昨獲悉重劃會遭起訴後，痛罵「詐騙集團」，專門騙地主，有地主以為土地被劃為公共用地或分配偏遠地段，拱手讓出土地，他因不參加重劃面臨被拆遷，希望市府主持公道，否則不排除再到市府抗議。
黎明重劃區總投資金額逾75億元，未來可以提供的建築用地達100公頃，大約30萬坪。林金連表示，「600多坪的黎明幼兒園，從1967年開始，至今培育很多人才」，目前還有1班幼兒園在上課；他憂心若幼兒園被拆，對家境清寒學童不收學費的公益事業會受影響。
「公辦重劃沒問題，私辦重劃牽扯太多利益，也產生太多問題！」林金連抨擊，多年來飽受威脅，但為了從祖父開私塾到父親傳下來興學的幼兒園不能被拆除，所以不參與重劃，對抗不公不義，現在證明「我們不是胡亂的！」
台中市府地政局長吳存金表示，重劃區內土地已超過9成土地完成點交作業，因為登記有絕對效力，所以後續判決結果應不會影響已登記地主權益。
此外，因檢方起訴，尚未經法院判決，後續判決如有影響地主權益，市府將尊重法院判決，並研議適當處理方式，必要時會向內政部請示，針對黎明幼兒園的陳情意見，地政局也已函轉法院參酌。
至於被起訴的富有公司表示，尊重司法，一切都依法辦理，會在法院講清楚。
(中國時報)
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