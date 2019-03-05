昔日中霸天 楊家炒地再陷風暴

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳淑芬 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

長億集團創辦人楊天生，從營建、房地產起家而跨足政壇，曾任國民大會代表，其長子楊文欣則曾任省議員及立委。楊家在原台中縣政壇曾叱吒風雲，闖出「第三勢力」，政商實力雄厚，有「中霸天」封號；但長億集團自2000年起陸續傳出經營失利而式微，接手黎明重劃案，本視為翻身關鍵，豈料因弊案再陷風暴。

楊天生出生農家，靠著土地開發累積財富，並從商界跨足政壇，開創出從中央到地方的政治實力，在原中縣政壇紅黑派系間打造出「第三勢力」；後投入泛亞銀行、長生電廠及月眉遊樂區等企業打造長億王國，一度成為中部最大財團。

而楊天生長子楊文欣投身政壇後，為參選副省議長不惜違紀；楊家在地方上與紅黑關係密切左右逢源，楊精省後更成功轉戰立委。隨著精省權勢大失，集團資金營運狀況不佳，楊天生投入第6屆立委選戰失利，楊家政壇勢力才逐漸式微。

不過，楊文欣自2006年擔任富有公司董事長，參與台中市黎明自辦重劃業務，地方一度盛傳長億集團因重劃案再度嶄露頭角，豈料，重劃案頻傳出虛灌人頭地主等弊端，楊家再陷弊案官司風暴，也讓楊家昔日叱吒風雲的日子受到矚目。

(中國時報)