欠債男搶銀行50萬 5小時落網

2019年03月05日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

葉姓男子遭警方逮捕，起獲剩餘贓款17萬元。（王揚傑翻攝）

41歲葉姓男子因積欠5、60萬元債務，近日遭不斷逼債，昨天下午，竟持玩具槍闖入玉山銀行板新分行，搶走櫃台抽屜內50萬元現金，作案過程不到1分鐘，板橋警分局根據監視器畫面，循線在中和區逮捕葉嫌，不到5小時即告偵破。葉坦承搶得的現金都用於還債，已向債主換回33萬本票，所以僅剩17萬元。

就在這起銀行搶案發生的同時，新北市警察局長胡木源也收到調升國安局副局長的人事命令，警方迅速破案，讓胡木源升職添加光彩。

昨天下午3時24分，頭戴安全帽、戴紅色口罩的男子，持槍從玉山銀行ATM自動門進入，不發一語舉槍指向2號櫃台女行員，行員及保全見槍紛紛後退數步，搶匪翻過櫃台，打開抽屜一把抓起5紮共50萬元，得手後騎機車往土城逃逸。

警方發現搶匪用銀色膠帶貼住車牌，經沿途調閱監視器，在板橋先尋獲搶匪留置的作案機車，依車號找到車主，車主告知將機車借給41歲葉姓友人，警方鎖定葉涉有重嫌。

另銀行保全發現葉從中午便在銀行外逗留，因時間很久，所以保全特別拍下葉嫌身影，警方據此特徵查出葉棄車後變裝及換車，晚間7時50分，在中和將葉嫌逮捕，起出贓款17萬元、玩具手槍1把和水果刀等證物。

葉供稱，目前在家替人維修手機，收入微薄，為養家活口，在外積欠近60萬元，因近日債主逼債逼得太緊，才決定鋌而走險，全案由警方偵辦中。

(中國時報)