大法庭11法官 一字排開審案
因應大法庭7月4日上路，司法院公告《法庭席位布置規則》修正草案，公開包括刑事、民事、行政訴訟大法庭的布置圖，未來11名法官將一字排開地坐在法庭共同審案；另也修正最高法院處務規程，明文採行「一案號到底」的措施，人民可隨時查詢案件進度，分案更加透明化。
為解決終審法院各承審庭見解歧異問題，立法院修法通過，終審改以大法庭解決法律見解爭議，其中，民事和刑事共有11名法官，為了安排法官能一起審理，並搭配其他專家學者的席次，司法院修正法庭席位布置規定，讓出庭的相關人能有明確的位置。
司法院同時也修正最高法院處務規程，將分案流程明文規範；以往最高法院每年會對個案進行重新編號，讓民眾搞不清楚案件審理狀況，廢除保密分案後，最高法院改採「一案號到底」，案件在最高法院只有一個編號，民眾可以隨時上網查詢了解進度。
另由於先前最高法院分案規定散見歷年法官會議內，司法院此次修法將分案流程明文化，而年度事務分配後，如遇到法官分發調動，而有大幅度變更法官事務分配時，則須經法官會議議決。
(中國時報)
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