不認女嬰屍 DNA打臉星國情侶

2019年03月05日 04:11 中國時報 葉書宏 、 陳志賢 ／綜合報導 ／綜合報導

檢警偵辦新北市新店區棄嬰案，鎖定新加坡籍23歲王姓男子與24歲郭姓女友涉有重嫌，但2人出境返星國後，透過親友極力否認，警方根據2人所投宿飯店房間的浴室內採集到血跡，4日比對出與遭遺棄的女嬰屍DNA相符，戳破2人謊言，檢警除在今天進行女嬰屍解剖，也將透過法務部和刑事局請星國協助。

檢警調查，新加坡籍郭女、王男情侶2月19日來台，入住北市西門町武昌街一家旅館，王男26日凌晨3點多，提著袋子在西門町徒步繞了10多分鐘，將袋子丟進燒肉店外的廚餘桶後，接著到超商買牛奶、零食返回旅館，當天下午即搭機離境。

女嬰屍體隨後被新店某環保公司員工發現，台北地檢署檢察官李尚宇先簽分「相」字案偵辦。警方循線追出2人所投宿的飯店，並在房內浴室採集到血跡，經送驗發現血跡與遭遺棄女嬰的DNA相符。

不過，據新加坡媒體報導，王男曾透過父母表示，當時監視器拍的不是他，女友也沒懷孕，更批評「台灣的報導莫名其妙！」郭父也稱女兒返星後，仍維持肥胖身材，2人目前失聯。新加坡警方則表示，已和台灣警方聯繫，待正式報告、申請，才會著手偵辦。

由於我與星國無邦交，星國又是屬人主義，研判該對情侶在新加坡受審的機率較高。

(中國時報)