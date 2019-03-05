實驗完全中學 北市積極催生
北市近年推動學校形態實驗教育，預計到109學年度，全市將會有5所實驗國小、3所實驗國中；教育局4日更表示，待110學年度芳和實驗國中第一屆畢業生畢業時，希望已能有一所公立的「實驗完全中學」開始招生，讓學生能銜接就讀，這也代表完整的公立實驗教育體系建立完成，從幼兒園到高中一路都讀公立實驗學校。
建構完整實驗教育體系
台北市長柯文哲昨出席「創新實驗教育成果發表會」，體驗芳和實驗國中的課程，各學層實驗學校也各自分享校內的課程特色。北市目前國小方面已有和平實小、博嘉實小、泉源實小、芳和實中；108學年度另有溪山國小、湖田國小、民族國中將轉型為實驗學校，109學年度還有最後一所濱江國中到位。
教育局主祕陳素慧指出，市府政策目標是希望芳和實驗國中第一屆畢業生110學年度畢業時，台北市已經有一所「實驗完全中學」，提供9年級畢業生繼續就讀；目前規畫，將從芳和、民族2所實驗國中，評估出適合發展高中學層的學校，改制為完全中學。
教學特色決定改制學校
陳素慧進一步說明，芳和實驗國中的特色是「探索教育」，民族國中未來則會走綠能與國際教育為主軸，這2所學校由誰改制成完全中學，將視未來2年該校的教學特色發展成果、學校老師準備狀況而定。
教育局表示，有別於一般學校校長有兩任限制（連任一次），基於實驗學校校務、課務延續，取消任期限制，但每4年仍會開一次遴選委員會，決定校長是否能連任，或由新人選改任。
(中國時報)
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