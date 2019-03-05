北北基文化牽手 6政策合作

2019年03月05日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市城市合作再下一城！北北基4日共同提出六大文化政策合作，包括整合藝文活動共同行銷交流、影視協拍單一窗口、街頭藝人證照整合、文化刊物聯合宣傳、駐村藝術家交流平台、眷村文化節交流等，打造北北基共榮文化圈。

新北市文化局長蔡佳芬表示，北北基地區歷來在經貿、交通、教育等議題上已有多項合作，市長侯友宜上任以來主張「城市共好」，文化局主動向北市文化局爭取合作，並納入基隆市，希望透過六大文化政策合作，為北北基地區培育文化沃土。

影視協拍採單一窗口

這六大文化政策包含「兒藝節共同行銷」、「北北基影視協拍單一窗口」、「北北基駐村藝術家交流平台」、「街頭藝人證照整合機制」、「北北基眷村文化節交流」及「北北基文化刊物電子版聯合宣傳」。

其中，北北基影視協拍單一窗口政策將整合北區影視協拍資源，協拍申請可由3縣市協拍單位直接橫向聯繫，不必再各自接洽當地的主管機關，讓影視工作者申請勘景拍攝更加便捷，更可進行各類影展類交流服務，最快今年第2季上路。

下一步納入桃園宜蘭

此外，街頭藝人證照整合機制將在明年啟動，蔡佳芬表示，由於基隆市目前街頭藝人僅需申請登記，雙北則須考試，將統一雙北街頭藝人考試、審查制度，只要通過考試領有證照的街頭藝人，明年起皆可在北北基特定地點演出，提供街頭藝人更廣闊的舞台。

「下一步還要把桃園、宜蘭也納入合作。」蔡佳芬強調，城市有各自的文化特徵，透過交流整合，不僅有利城市間互相汲取經驗，未來也會有更多文化活動的合作契機，期盼透過政策合作與資源共享，共創大台北地區文化生活圈。

(中國時報)