5000公升伴產水外洩 中油挨批
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
台灣中油苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦廠發生「伴產水」洩漏事件，當地坪頂里居民2月中就聞到刺鼻油氣味，3日油汙伴隨大雨嚴重外洩，痛批中油漏油知情不報。中油表示本月3日開挖才確定漏源，並無刻意隱匿，針對協調會達成的4個共識，將在月底前完成汙染採樣報告，7日研擬補償方案。
破損管線埋地下1.5公尺
中油探採事業部工安室主任蔡見能指出，2月18日接獲民眾反應水池有油味即取樣檢測，20日報告出爐看不出與中油油品有關，但擔心廠區有漏油問題，當下先把管線停產釋壓，並到附近巡檢，都未發現油品漏出。25日回到監測點取樣，發現有油品滲出，旋即開挖廠內管線，3日找到漏源，並通報環保局。
蔡見能表示，外洩源頭是連接伴產水池的1條管線，破損處深埋在廠區內地下1.5公尺，初估約漏出5000公升的伴產水，他進一步解釋，伴產水是地下天然氣轉換液態天然氣時所產生的廢水，油的比例偏低，且漏出後溶入地底不易點燃，但輕油揮發性較高，油氣明顯嗆鼻，所以被誤會外洩量很大。
與居民初步達成4項共識
中油在協調會與里民初步達成4項共識，包含要求在3月底前完成水質及土壤汙染採樣報告、兩日內規畫農田灌溉供水方案、擬定休耕補償及農損賠償方案，及恪守敦親睦鄰，發生相關民生事件，要在第一時間主動通報里長，並讓里民了解狀況。蔡見能說，7日將與里民召開協調會，討論補償細項。
環保局水質保護科代理科長劉正祥表示，4日現勘先依法告發，並要求中油阻絕汙染物、整治受汙染區域，提出「緊急應變企畫書」，目前外滲油汙濃度及汙染面積有待調查。
(中國時報)
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