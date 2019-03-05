彰議會臨時會 王惠美首度報告

2019年03月05日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會4日召開臨時會議，縣長王惠美進行上任後首度施政報告，議員針對大埔截水溝沿岸道路等重大工程建設的後續，為何不接手燈會等提出質詢；王惠美說，去年底才詢問承接台灣燈會意願，時間緊迫，且得自籌6億經費，待財政穩定再積極爭取。

民意為依歸 廉能為核心價值

王惠美表示，就任以來，除深入瞭解縣政推展，也召開重大工程專案會議，了解各項進度，施政以民意為依歸，以廉能為核心價值。

王惠美說，鑒於地方永續發展需要有穩健財政基礎，考量縣府財政困境，未來將積極開拓財源並加強財務控管；已要求各局處檢視過往及進行中重大計畫，審慎評估檢討其效益。

未承接燈會 因時間太緊迫

議員葉國雄指出，施政報告看不到彰南捷運等政見要怎麼推動？李寶銀質詢重大彰化市南外環道路是否還會繼續？尤瑞春、黃盛祿、賴清美等質疑為何不接手台灣燈會，讓網友狂酸「英明」；推掉行銷彰化好機會。

王惠美強調，捷運是要替彰化縣未來2、30年作規畫，已著手展開可行性評估。工務處長林漢斌說，大埔截水溝沿岸道路總經費26.8億，營建署、交通部經費都已核定到位；目前完成道路基本設計與地質鑽探，半年度召開說明會。工務處將與水資處合作，沿岸整體改造，除扮演聯絡道路，也提升景觀。

城市觀光暨發展處長馬英傑表示，觀光局去年底詢問縣府有無意願承辦台灣燈會，並非經過競圖評比，時間緊迫且得自籌5、6億元；2012年龍年燈會企業庫

款才1億元，考量施政有輕重緩急，待後續財政穩定後，縣府當積極來爭取，若中央願意全額補助，縣府團隊人力沒問題樂意來辦理。

(中國時報)