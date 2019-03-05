乾旱災損救助 雲林大蒜入列

2019年03月05日 04:11 中國時報 許素惠 、 莊曜聰 ／連線報導 ／連線報導

「12年來沒看過這麼小粒！」雲林莿桐鄉農會總幹事張鈺萱大嘆暖冬加上久旱，各項作物都歉收，蒜粒也異常小。農委會4日啟動天災救助，雲林、台南等縣市都入列；其中，雲林春蒜即將採收，球粒約只有往年的3分之1大，受損嚴重，估計整體約減產3至5成。台南農民種植的龍眼、荔枝遲遲未開花，收成不樂觀，農委會也公告為災區，並受理天然災害現金救助及低利貸款。

納入此波旱災現金救助及低利貸款縣市與作物，分別是苗栗高接梨穗、台中枇杷、南投枇杷和梅、雲林大蒜、台南龍眼及黑葉與玉荷包荔枝、高雄黑葉與玉荷包等新品種荔枝、屏東玉荷包荔枝及洋蔥等。由於已經很多年未發生旱災，雲林縣府昨日召集各鄉鎮公所承辦人員，指導他們如何認定，公所並開始受理登記至3月13日。

球粒大小剩3分之1

「作田人種嘸好吃啦！」虎尾82歲老農民翁成拾起3株大蒜，3粒蒜球還無法充滿他瘦小的手掌，大大感嘆說，往年1球幾乎快布滿手掌，今年許多球粒差不多像過去的蒜瓣大而已。

「我在農會服務了12年，第一次看到球粒這麼小的蒜頭」，張鈺萱實際下到蒜田了解，隨手拔起幾株，再和去年的蒜粒相較，果然雲泥有別，今年約只有正常的3分之1大，推估整體產量可能會銳減3至5成，希望放寬從速救助。

蒜農莊家銘指出，農民實在很可憐，太多雨很慘，不下雨也慘，且太冷、太熱都不行，過去產量曾受雨災影響而減少，因乾旱減產則是10餘年來頭一回。蒜頭1分地正常產量約為2500至3000台斤，今年可能只能採收1500台斤。

龍眼也受無雨影響

雲縣府農業處農務發展科長高建平表示，經初步勘查，蒜頭減產情況確實嚴重，原本約有7成大球、3成中球，今年小球多達3至5成，依天然災損救助辦法規定，實勘損失率達20％以上，每公頃補助3萬6000元，農民可向當地鄉鎮市公所提出申請，若已採收者，因無法田間會勘，不予補助。

台南市種植龍眼面積接近4000公頃，其中又以東山區占1300公頃為大宗，因為久旱無雨，龍眼樹開花率僅1成，不只龍眼鮮果，果乾、龍眼蜜產量都受到嚴重影響，農委會公告災損補助，即日起到13日受理農民申請，損失率在20％以上就能申請現金補助，但農民最希望的還是老天爺幫忙，趕緊下一場及時雨。

(中國時報)