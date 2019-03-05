燈會助攻 潘孟安聲勢陡升

2019年03月05日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，被譽為史上最美燈會在掌聲下落幕，這股氣勢也將屏東縣長潘孟安政治聲量推至高點，根據臉書社團「專頁儀表板」政治人物類統計，潘討論幅度在不到1個月內飆升45％，甚至高過蔡英文總統，儼然已是綠營人氣王。

庄腳囝仔 埋頭苦幹被看見

「為此次燈會打幾分？」潘孟安被問到此題，他強調，自己跟團隊每一位成員一樣，只是其中之一，他感謝這段期間來到燈區，或者沒有來卻在網路大力宣傳的無名英雄，他們每一個都是助長燈會成功的推手，「至於分數，就留給別人去評斷」。

不斷有人問，此次燈會備受好評，「屏東的祕密在哪裡？」，潘也透露，沒什麼祕密，這都是一點一滴累積，這些年一直在蓄積能量，為了是讓屏東不再只是遙遠的地理名詞，而是一種美好生活的品牌，「庄腳囝仔的埋頭苦幹終於被看見」。

3件作品 獲邀到丹麥參展

他如數家珍的點名藝術燈區中的幾件作品，包括長期在恆春半島致力創作的楊宗熏「恆春風巢」，東港子弟方序中的「屏安時光」以及王雅蘭「竹田紀事」，在燈會還沒結束，就已獲邀到丹麥哥本哈根參展，這些就是2019台灣燈會主軸，愈在地愈國際。

「有人問在這場光的盛宴，最愛哪盞燈」，潘孟安則感性的說，最愛的是燈區裡一道道肉眼看不到的光，是台灣人的溫暖、善良、團結、合作，也是台灣最重要的價值，它照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃，同時也凝聚屏東人的榮耀。

至於首次在國內展演的intel無人機，讓人留下深刻印象，潘孟安也透露，雖然邀約過程一波三折，但此次雙方合作愉快，最快明年全中運就能再見國境之南，此語一出他立刻摀著嘴表示「又說溜嘴了」。

(中國時報)