街頭藝人 明年可跨市演出
新北市城市合作再下一城！北北基4日共同提出六大文化政策合作，包括整合藝文活動共同行銷交流、影視協拍單一窗口、街頭藝人證照整合，文化刊物聯合宣傳、駐村藝術家交流平台、眷村文化節交流等，打造北北基共榮文化圈。
新北市文化局長蔡佳芬表示，北北基地區歷來在經貿、交通、教育等議題上已有多項合作，市長侯友宜上任以來主張「城市共好」，文化局主動向北市文化局爭取合作，並納入基隆市，希望透過六大文化政策合作，為北北基地區培育文化沃土。
這六大文化政策包含「兒藝節共同行銷」、「北北基影視協拍單一窗口」、「北北基駐村藝術家交流平台」、「街頭藝人證照整合機制」、「北北基眷村文化節交流」及「北北基文化刊物電子版聯合宣傳」。
其中，北北基影視協拍單一窗口政策將整合北區影視協拍資源，協拍申請可由3縣市協拍單位直接橫向聯繫，不必再各自接洽當地的主管機關，讓影視工作者申請勘景拍攝更加便捷，更可進行各類影展類交流服務，最快今年第2季上路。
此外，街頭藝人證照整合機制將在明年啟動，蔡佳芬表示，由於基隆市目前街頭藝人僅需申請登記，雙北則須考試，將統一雙北街頭藝人考試、審查制度，只要通過考試領有證照的街頭藝人，明年起皆可在北北基特定地點演出，提供街頭藝人更廣闊的舞台。
「下一步還要把桃園、宜蘭也納入合作。」蔡佳芬強調，城市有各自的文化特徵，透過交流整合，不僅有利城市間互相汲取經驗，未來也會有更多文化活動的合作契機，期盼透過政策合作與資源共享，共創大台北地區文化生活圈。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。