三峽國光段社宅 侯友宜喊讚

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市長侯友宜4日上午主持「三峽國光段青年社會住宅」上梁典禮，祝禱工程順利圓滿，並和老長官、曾任刑事局長的潤福生活事業董事長楊子敬及民代前往實品屋查看，對施工品質及規畫稱讚不已。

侯友宜表示，新北市住宅政策以多元興辦的方式結合多方資源推動，除了每年提供1.9萬戶的租金補貼以外，今年新北市將可累積完工7000戶，到2023年將完成1萬戶，新北市府不僅照顧青年人、也要照顧需要照顧的老年人。

侯友宜說，昨日上梁的三峽國光青年社會住宅，緊鄰捷運三鶯線三峽站（LB06站），預計11月第一期工程完工後，將提供241戶社宅單元及270坪的綠地及開放空間，而一般戶租金僅為周邊行情8折、弱勢戶更有64折的優惠。

國光段青年社會住宅第二期工程將有651戶，除了規畫公共托育、公共托老設施，周邊更有公園綠地，新北市政府將穩步實踐安居的目標。

侯友宜也和立委吳琪銘及市議員林金結、林銘仁、蘇泓欽、洪佳君、廖宜琨及地方人士共同焚香祝禱，祈求工程圓滿順利，隨後更在楊子敬等人陪同下參觀實品屋。

侯友宜在工程人員解說下，逐一了解半成品屋輕隔間牆的內部構造、浴廁防水工法以及管路配置情形，也對無障礙房型實品屋內的廚櫃升降置物架、衣櫃的下拉式衣桿設計稱許不已。

城鄉局長黃一平表示，三峽國光段青年社會住宅將釋出一房型（8-10坪）124戶、二房型（16-18坪）77戶、三房型（22-24坪）40戶，共計241戶的社宅，相關訊息將於新北市青年社會住宅網站公告。

(中國時報)