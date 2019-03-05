6.65公里路平 台15線竹港橋啟動

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府近年重視路平改善，4年來改善總面積已突破200萬平方公尺，其中連接台68線與台61線的「台15線」使用率高，但10年來未曾整修路面，長期下來已有多處坑洞，市府近期成功協調公路總局針對台15線竹港大橋至浸水橋路段刨除重鋪，改善長度達6.65公里，預計6月動工。

市長林智堅則指出，為了維持道路品質，除了協調公路局改善外，市府也祭出「路平計畫」，自2015至2018年度總共編列10.29億元，透過提升預算、修正自治條例及啟用路平主題網「三箭齊發」，改善總長度約16萬公尺，改善總面積也超過200萬平方公尺。

交通處長倪茂榮表示，台15線西濱公路為雙向6車道的30米道路，為新竹市主要聯外城際道路，雙向流量尖峰時段超過3000車次，車種包含了大小各式車種，沿線計有17處號誌化路口連結新竹市，除分散台1線車流，也是往新竹市南寮、北區及香山地區的主要道路。

但此條道路長期來未整理、鋪面老舊，市府因此積極向公路總局第1區養護工程處新竹工務段爭取改善、重鋪，要給市民更安全的用路環境。

而此次道路路基改善範圍為台15線竹港大橋至浸水橋路段（72k處至78.65k處），將進行雙向路基路面改善工程，改善長度達6.65公里，經費1億300萬元，預計6月施工，10月底前完工。

(中國時報)