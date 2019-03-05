接棒花博 明年辦世界蘭花會議
台中市府明年將主辦第23屆「世界蘭花會議」台中市副市長令狐榮達3日與世界蘭花會議主席及理事開會，花博外埔園區可規畫為世界蘭花展場地；透過國際展覽、交流，讓台中花卉產業更有發展，向世界展現台灣蘭花產業實力，活絡產業。
第23屆世界蘭花會議明年3月在台中舉辦，世界蘭花會議信託基金會主席Ms. Liz Johnson等一行人4日拜會台中市府。
令狐榮達表示，世界蘭花會議信託基金會到台中勘查活動場地，也順道參訪花博；市府會全力支持，把2020年世界蘭花會議與蘭展籌辦到最好，把台灣與台中推廣到國際，對中部地區花農與農業經濟也會有很大的幫助。
第3次造訪台中的世界蘭花會議信託基金會主席Ms. Liz Johnson表示，台中是座很棒及重要的城市，樂於將台灣與台中行銷出去。
她看到台灣對於生態保育做許多的努力，明年世界蘭花會議中也有關於支持生態保育議題的討論，讓大人與孩子們更了解在地蘭花及保育工作。
媒體詢問市府與國際園藝生產者協會有關台中花博權利金事件的看法，Ms. Liz Johnson回應，她對這件事一無所悉。
農業局長蔡精強指出，2020年世界蘭花會議暨蘭展場地將在花博外埔園區舉行，場地面積達1萬3000坪、總經費約2億1000萬元；並與台灣蘭花產銷發展協會合作，有來自50個國家、3000名來賓參與，是台灣的蘭花盛會。
(中國時報)
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