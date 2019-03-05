企業家3000萬名畫贈南美館
出身台南的旅外企業家蘇清祿，從香港佳士得以3000萬元拍得台灣前輩畫家廖繼春的〈台南公園〉畫作後，捐贈給台南市美術館。館方4日開闢展間舉辦「一畫展」，由台南市長黃偉哲、南美館董事長陳輝東共同揭幕，邀請國人分享這幅台灣美術史上彌足珍貴的藝術資產。
南美館指出，〈台南公園〉是廖繼春現存難得的早年佳作之一，描繪台南公園綠意盎然的景觀。整幅作品以綠色為主調，前景為池塘，後方是亞熱帶植物，觀察入微，筆調細膩。彎月般的池塘一角，倒影、荷葉與數隻鯉魚，盡皆潛藏在韻律般的筆致中。
捐贈者蘇清祿也表示，「童年時期常路過台南公園，深受園中亞熱帶植物以及簡素靜謐的景致所吸引，一池清水，滿園綠意，總讓我駐足流連。」因此日前在香港佳士得國際拍賣會發現廖繼春的〈台南公園〉後，即興起拍下捐贈南美館的念頭。
南美館還說，〈台南公園〉是廖繼春作品中的精品，同時也是台灣美術史上甚少微觀大自然一角的作品，其傳統可追溯18世紀晚期德國浪漫主義的泛神論。畫家與大自然相互密契，看似寧靜，卻機趣盈滿，成為廖繼春日後表現靜物、大自然樣貌的基調。
〈台南公園〉也是研究台灣美術風景與靜物畫相互會通的起點，更是生態美學的先聲，蘊含著東西方文化對話的豐富元素。
南美館還強調，該館自啟動典藏機制以來，除編列預算購藏計畫外，董事長陳輝東更四處奔走遊說，邀請許多台灣美術史上重要藝術家的家屬及後人，將作品捐給南美館。此件〈台南公園〉是收藏家蘇清祿基於支持陳輝東的理念，特地從香港佳士得以3000萬元拍下後，無條件捐贈給該館典藏。
(中國時報)
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