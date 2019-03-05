6花燈留原址 繼續發光

2019年03月05日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東圓滿落幕，為了讓來不及到場參觀的民眾一解心頭之憾，屏東縣政府宣布將有6座花燈留在原址，繼續發光。其他花燈目前仍在討論未來去處，縣府表示，希望在可執行範圍內，盡可能保留最多數的花燈。

這次燈會試營運至閉幕共17天展期，共1339萬人次入園賞燈，佳評如潮。不過受限時間等因素，有些民眾來不及到場賞燈，提出希望燈會「延期」破滅後，縣府經討論，決定留下6座花燈原址展出，讓民眾能繼續欣賞。

將留在原址展出的6座花燈，包括主燈「巨鮪來富」、副燈「豐豬爺」及「點亮屏安恆春城門」、光耀三十燈區「生命之書」、海底世界燈區「珊瑚之心」、討論度最高的「海之女神」。

接手維管的大鵬灣國際開發公司表示，未來一定會好好維管，延續燈會的觀光效益。至於如何展示、何時點燈等細節仍待討論，可能會配合假日或舉辦活動時點燈。

燈辦主任黃建嘉說，燈會期間內部就已在討論哪些花燈要留下來，也有10多個單位提出希望燈會結束後「認養」某些花燈。縣府針對各花燈材質、與藝術家合約、未來適合在哪展出、認養單位有無能力維管等進行討論。

他說，有些花燈材質就是一次性的，例如竹片，就不適合長期留展或再花一次拆遷費易地展出。

縣府立場是希望保留最多數花燈，最好是在縣內；就像自己的孩子送給別人養一樣，也要看對方有沒有能力，因此會特別確認認養單位的維管能力。

(中國時報)