動物園紅娘群 助圓圓好孕
台北市立動物園大貓熊「圓圓」近日開始發情，從2月18日起陸續就被觀察到出現外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等行為，因此，園方分別在3月1日下午、2日上午、3日清晨，為圓圓進行人工授精，希望能夠「一舉得子」。
先前228連假，動物園每天湧入將近4萬名遊客，其中大貓熊館仍是最受歡迎的場館之一。不過，這幾天可能有遊客已經發現，大貓熊館常常只能見到圓仔的身影，其實，這正是因為需配合圓圓的生理狀態。
動物園發言人曹先紹說明，圓圓近期進入發情期的跡象越來越明顯，估計發情高峰應落在228連假期間；而後來根據各項行為指標、賀爾蒙指數研判，圓圓3月2日到達發情高峰。
曹先紹進一步表示，這次包括台北市立動物園的保育員、獸醫、國內專家，以及來自大陸的專家，一起組成團團和圓圓的「紅娘群」。先在1日下午4點11分先以冷凍精液，完成第一次人工授精，2日上午採得團團新鮮精液，為圓圓注入部分稀釋新鮮精液，估計內含約5億隻精蟲、活動力85％，最後在推估出圓圓已達發情高峰後，3日清晨再次進行第三次人工授精，預計6、7月能夠知道結果。
至於圓仔的部分，曹先紹表示，目前5歲多的圓仔，發情狀況不太明顯，其實像圓圓，也是差不多到7歲之後，才開始正式和團團進入繁殖的工作，「就圓仔的健康情況、年齡、家族品系來說，還不用這麼急」，會等到圓仔生理狀況準備完成，再與大陸、國際專家討論下一步繁殖作業。
(中國時報)
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