新北主導合作 便民最優先
台灣城市文化過去以台北市為主流，各縣市本位主義濃厚更是競多合少，新北市長侯友宜上任後，以柔軟態度強化縣市合作，具體成果展現在這次北北基六大文化政策項目上，可望讓城市文化推廣創造多贏，不再以北市為尊。
地方政府成立影視協拍中心，就是為了協助電視電影劇組減輕拍攝時程和資源的壓力下，但劇組在大台北地區取景卻必須分別向北北基不同機關申請，經歷了3次繁複程序，最初的協拍美意反成為壓力。
同樣的，街頭藝人選擇表演地的原則就是哪裡有活動、有人潮就往哪去，既然北北基是同一個生活圈，藝人表演討生活還要分別向北北基政府申請或考試，文化藝術被行政藩籬綁住，反而限縮藝術家發光發熱的舞台。
北北基影視協拍單一窗口、街頭藝人證照整合，都是三市不用花大錢，只要溝通討論就能做到，就算不是全民有感的變革，卻真實看見許多相關從業人員長久以來需求，讓往來大台北地區的影視工作者、藝術表演者，減少奔波和限制，這種鼓勵地方文化發展的便民政策，值得肯定。
這次新北文化局發起北北基合作，打破城市本位主義，不只便民，未來大台北地區藝文活動的聯合行銷甚至合辦，都是可能選項，還能創造三市加乘的經濟效益，全台各縣市若能捨棄本位，逐步進入全新的競合期，相信不僅是文化藝術受惠，更有助於拚經濟。
(中國時報)
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