桃急需照服員 培訓班招630人
隨著台灣邁入高齡化社會，照顧服務員需求有增無減，桃園市社會局預估今年有353名照服員缺口，勞動局一口氣開辦21個培訓專班、招收630人，並提供就業獎勵金，一般民眾只需負擔2成，特殊境遇可獲全額補助，即起開放報名，訓後中央還提供獎勵金，做滿1年半最高可領10.8萬，鼓勵民眾加入照服員行列。
就業服務處職訓推動課長鄭維杰表示，去年盤整衛生、社會等機構院所所需的照服員職缺，發現「缺工」情形日益增加，因應衛生福利部架設的「線上數位學習平台」，今年共開3種類型班別，除延續去年的「實體訓練班」90小時都上實體課程，另加開「線上班」，民眾線上學完核心學科認知課程50小時、再報名實體課程補足40小時實際操作演練即可結訓，以及「整合班」提供民眾多元選擇參訓機制。
訓練地點遍及轄內桃園、中壢、平鎮、龜山、八德、龍潭、楊梅等行政區，共計辦理21班、每班各訓練30名，總計至少有630名參訓機會，即起開始受理報名，報名時全額收費，取得結業證書後，一般身分者補助8成費用，長期失業、中高齡、身障、原住民、新住民等特定身分則全額補助。
(中國時報)
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