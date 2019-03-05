遊客擾民 沙鹿美仁里彩繪巷封半套

2019年03月05日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

昔日的「黑貓食堂」、「台灣大戲院」，是遊客拍照的熱門景點。（美仁里長陳建良提供）

這間水果店的老闆，至今仍站在門口迎接客人。（陳淑娥攝）

4年前誕生的沙鹿美仁里彩繪巷，以描繪台灣50年代懷舊景色聲名大噪，假日吸引大批國內外人潮造訪；因部分遊客大聲喧嘩及製造髒亂，長期影響當地住戶安寧，一手打造彩繪巷的美仁里長陳建良，掙扎半年後，過年前將3成的牆面封住，後續將視遊客公德心再進一步打算。

「統一肉燥麵、黑貓食堂、柑仔店、大戲院，怎麼都不見了？」這些經典畫面，過年前就已經被蓋住了！重遊舊地的王先生，特帶女兒感受50年代懷舊景色，沒想到只能看「半套」；他說，一年前造訪時，特地錄影並配上口白，彷彿回到小時候感觸特別深。

陳建良表示，彩繪巷每逢假日湧入近2000名遊客，國內外旅行團、散客都有；這裡是住宅區、並非觀光區，尚有150名左右居民住在這裡，現場也設立牌提醒遊客降低音量，避免影響社區生活品質。

陳建良說，大多數遊客素質都不錯，進入彩繪巷後都能降低音量，但部分大聲喧嘩、亂丟菸蒂及檳榔渣；自己經過半年掙扎期，忍痛在過年前，將超過3成彩繪牆面，用特製帆布封起來。

陳建良語重心長說，封了一手打造的彩繪牆，自己也覺得可惜，後續將視遊客公德心再進一步打算；歡迎遊客造訪但要有同理心，不要把住宅區當成遊樂區才能創造雙贏。

(中國時報)