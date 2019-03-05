遊客擾民 沙鹿美仁里彩繪巷封半套
昔日的「黑貓食堂」、「台灣大戲院」，是遊客拍照的熱門景點。（美仁里長陳建良提供）
這間水果店的老闆，至今仍站在門口迎接客人。（陳淑娥攝）
4年前誕生的沙鹿美仁里彩繪巷，以描繪台灣50年代懷舊景色聲名大噪，假日吸引大批國內外人潮造訪；因部分遊客大聲喧嘩及製造髒亂，長期影響當地住戶安寧，一手打造彩繪巷的美仁里長陳建良，掙扎半年後，過年前將3成的牆面封住，後續將視遊客公德心再進一步打算。
「統一肉燥麵、黑貓食堂、柑仔店、大戲院，怎麼都不見了？」這些經典畫面，過年前就已經被蓋住了！重遊舊地的王先生，特帶女兒感受50年代懷舊景色，沒想到只能看「半套」；他說，一年前造訪時，特地錄影並配上口白，彷彿回到小時候感觸特別深。
陳建良表示，彩繪巷每逢假日湧入近2000名遊客，國內外旅行團、散客都有；這裡是住宅區、並非觀光區，尚有150名左右居民住在這裡，現場也設立牌提醒遊客降低音量，避免影響社區生活品質。
陳建良說，大多數遊客素質都不錯，進入彩繪巷後都能降低音量，但部分大聲喧嘩、亂丟菸蒂及檳榔渣；自己經過半年掙扎期，忍痛在過年前，將超過3成彩繪牆面，用特製帆布封起來。
陳建良語重心長說，封了一手打造的彩繪牆，自己也覺得可惜，後續將視遊客公德心再進一步打算；歡迎遊客造訪但要有同理心，不要把住宅區當成遊樂區才能創造雙贏。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。