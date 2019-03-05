善人捐豬公 銅板助學
雲林家扶中心收到匿名善心人士送「豬公」助學。（許素惠攝）
雲林家扶中心收到匿名善心人士捐「豬公」，指定幫助受扶孩子上學。由於剛開學未久，不少弱勢家長正為籌措小孩學費而傷透腦筋；社工4日齊手「殺豬公」，加上虎尾部分店家積沙成塔的愛心，雖然不多，卻是最有「分量」的就學基金，希望帶動銅板助學風氣。
社工將重量級的「豬公」抬出時，大大小小豬隻撲滿裝滿著零錢，因為泰半是銅幣，加總數十公斤，一剖開「豬公」，銅板布滿桌面，經細數共有1萬9890元。此外，虎尾「出櫃」手搖飲料店及萊莫咖啡館，也捐出匯集的零錢各1087、3287元。
家扶督導歐厚成表示，零錢捐款雖非大額大款，但聚集了社會大眾的愛心，也是對弱勢學子更多的祝福。受到經濟景氣影響，該中心需募集助學金仍有一半的缺口，希望大家秉著「10元不嫌少，1000元不嫌多」的態度，響應銅板助學。
主任廖志文說，該中心每年扶助約500學子，需頒發500萬元助學金，目前僅募集到281萬餘元，愛心不分大小與多少，不要小看1元、5元，銅板也能幫助弱勢學童安心就學。
(中國時報)
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