英國劇團《在遺忘之後》探討失智症
高雄春天藝術節秉持「國際線上、高雄直送」傳統，邀英國重現劇團（Theatre Re）帶來《在遺忘之後（The Nature of Forgetting）》，4月20、21日台灣首演，以肢體演繹帶觀眾進入失智者內心世界，傳達積極能量。
重現劇團受倫敦國際默劇節委託創作，耗費16個月與倫敦大學神經科學教授凱特杰弗里（Kate Jeffrey）合作進行田野調查，實際訪談失智症患者及照顧者，詳細記錄失智者行為改變歷程，巧妙編入故事中，並以劇團擅長的肢體演繹方式呈現。
劇中主角湯姆55歲生日當天，女兒蘇菲為他換裝準備出席派對，就在緩慢著裝過程中，湯姆盯著衣著、撫摸布料、感受殘留在織品上的氣味，內心昨日記憶也隨之浮現，沉浸在回憶中的湯姆卻失去對日常生活掌握能力，過往就像海浪席捲、吞噬現實感。
導演紀堯姆皮傑（Guillaume Pige）表示，《在》劇談的不只是失智症，而是當人們失去記憶後，人生還留下什麼？在資訊爆炸與更新快速的現代社會，生命極度脆弱，但即使記憶不再永恆可靠，人生仍是積極的旅程，或許不完整圓滿，卻不等於我們被打敗了。
《在遺忘之後》曾於愛丁堡藝穗節票房開紅盤，近6000人觀賞，這次受2019高雄春天藝術節邀請，將於4月20、21日在大東文化藝術中心演出，也是台灣首演，僅此2場機會，相關資訊可上高雄市愛樂文化藝術基金會網站或高雄春天藝術節臉書查詢。
(中國時報)
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